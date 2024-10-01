Товар в корзине. Перейти
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см - фото 1

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см

Артикул: CH-058-594
13 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной
Фотография товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 23 см, стальной от компании ChiedoCover.
Следующий Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый
Фотография товара Сито с ручкой, «Оникс», сталь нержавеющая, 227 мм, серебристый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина490 мм
  • Высота150 мм
  • Диаметр260 мм
  • Вес0,200 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсерый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кипр» стекло 100 мл, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кипр» стекло 100 мл, слоновая кость

14
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм

14
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор

6
В наличии
Фотография товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 50л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 50л, произведённого компанией ChiedoCover
от18 100

Кастрюля-котел, сталь нержавеющая, 50л

6
В наличии 40 шт.
Настоящее фото товара Подставка для ножей, произведённого компанией ChiedoCover
от13 120

Подставка для ножей

6
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, деревянная, металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от5 050

Лопата для пиццы «Проотель» алюминиевая, деревянная, металлический

6
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Блюдо для пасты «Кунстверк», 0.6л

8
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для пиццы «Тина», диаметр 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Блюдо для пиццы «Тина», диаметр 320мм

6
В наличии
Настоящее фото товара Тарелка пирожковая «Идиллия», произведённого компанией ChiedoCover
от90
Оптовая цена

Тарелка пирожковая «Идиллия»

8
В наличии 1194 шт.

Другие товары из раздела кухонные сита

Настоящее фото товара Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Сито для муки, «Проотель», ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 21 см, серебристый

5
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 12 см, металлическое

12
В наличии
Настоящее фото товара Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от770

Сито-конус, «Проотель», сталь нержавеющая, 32 см, металлическая

15
В наличии 72 шт.
Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 050

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 37 см, металлическая

14
В наличии 72 шт.
Фотография товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 470

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 460 мм, металлическая

9
В наличии 30 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 600

Сито для муки, ячейки 1*1 мм, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

11
В наличии 17 шт.
Настоящее фото товара Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 680

Сито для муки, сталь нержавеющая, 30 см, серебристый

5
В наличии
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 34 см, стальной

6
В наличии 20 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 30 см, стальной

13
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 220 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 870

Сито с ручкой, сталь нержавеющая, 220 мм, металлическая

12
В наличии

Товар в корзине

Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см
Дуршлаг-сито, «Проотель», сталь нержавеющая, 49 см
от 1 720
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая

14
В наличии 100 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кипр» стекло 100 мл, слоновая кость, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Кипр» стекло 100 мл, слоновая кость

14
В наличии 22 шт.
Настоящее фото товара Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от350
Оптовая цена

Блюдо для суши «Кунстверк», ширина 210мм

14
В наличии 192 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кунстверк» 408мл, фарфор

6
В наличии