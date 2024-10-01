Товар в корзине. Перейти
Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая - фото 1

Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-817
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая
Фотография товара Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Терка 4-х сторонняя «Проотель», стальная
Фотография товара Терка 4-х сторонняя «Проотель», стальная от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина110 мм
  • Глубина75 мм
  • Высота240 мм
  • Вес0.230 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Поднос «Проотель», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Поднос «Проотель», пластиковый

10
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, медный

13
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Орсэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Орсэй»

5
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Щипцы для льда, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от516

Щипцы для льда, серебристый

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка столовая «Порто», 195, произведённого компанией ChiedoCover
от36010
400 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Порто», 195

12
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Нож столовый «Гест стар», произведённого компанией ChiedoCover
от1 3305
1 390 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Гест стар»

7
В наличии 14 шт.
Настоящее фото товара Лопатка изогнутая, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 490

Лопатка изогнутая, сталь нержавеющая

12
В наличии
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» , произведённого компанией ChiedoCover
от1 480

Коврик барный «Пробар»

12
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Кюпсели» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Кюпсели», произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Кюпсели»

10
В наличии

Другие товары из раздела терки

Настоящее фото товара Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 030

Терка 6-ти сторонняя сталь нержавеющая, пластик

14
В наличии
Настоящее фото товара Терка для корейской моркови, пластик, металл, произведённого компанией ChiedoCover
от230

Терка для корейской моркови, пластик, металл

11
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Терка сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 940

Терка сталь нержавеющая

6
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Терка 4-х сторонняя сталь нержавеющая, пластик

7
В наличии 35 шт.
Настоящее фото товара Терка для овощей, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 180

Терка для овощей, сталь нержавеющая

12
В наличии

Товар в корзине

Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая
Терка 4-х сторонняя «Проотель» сталь нержавеющая
от 810
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Поднос «Проотель», пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от500

Поднос «Проотель», пластиковый

10
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, медный, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Джиггер «Пробар» 20/40 мл, сталь нержавеющая, медный

13
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Гранит», ширина 250мм

9
В наличии 600 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Орсэй» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Орсэй», произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Орсэй»

5
В наличии 83 шт.