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Терка для корейской моркови, пластик, металл - фото 1

Терка для корейской моркови, пластик, металл

Артикул: CH-058-819
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина330 мм
  • Глубина120 мм
  • Высота20 мм
  • Вес0.111 кг
  • Материалметалл, пластик
  • Цветоранжевый

Отзывы

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