Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина330 мм
- Глубина120 мм
- Высота20 мм
- Вес0.111 кг
- Материалметалл, пластик
- Цветоранжевый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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