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Торшер V10758-4F Levi

Артикул: CH-067-047
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Напольный торшер из серии Levi в современном стиле. Металлический круглый каркас прекрасно сочетается с декорированными вставками из хрусталя, которые создают изумительную игру света. В качестве источника света могут быть использованы лампы с цоколем Е14. С общей мощностью в 160 Вт и с площадью освещения 5 м² торшер Levi поможет создать атмосферу уюта для спальни, зала или коридора.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина300 мм
  • Высота1520 мм
  • Мощность160 Вт
  • ЦокольЕ14
  • Цветпрозрачный, хромированный

Параметры упаковки

  • Объём упаковки0.03 м3
  • Вес упаковки7.80 кг

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