Характеристики товара
Описание
Напольный торшер из серии Levi в современном стиле. Металлический круглый каркас прекрасно сочетается с декорированными вставками из хрусталя, которые создают изумительную игру света. В качестве источника света могут быть использованы лампы с цоколем Е14. С общей мощностью в 160 Вт и с площадью освещения 5 м² торшер Levi поможет создать атмосферу уюта для спальни, зала или коридора.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина300 мм
- Глубина300 мм
- Высота1520 мм
- Мощность160 Вт
- ЦокольЕ14
- Цветпрозрачный, хромированный
Параметры упаковки
- Объём упаковки0.03 м3
- Вес упаковки7.80 кг