Характеристики товара
Описание
Материал: оксфорд
Чехол водонепроницаемый, износостойкий, термоутсойчивый
Материал: оксфорд
Чехол водонепроницаемый, износостойкий, термоутсойчивый
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Подушка-чехол 05 на стул Кьявари
Чехол 82 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 81 Premium на стул Кьявари универсальный
Чехол 80 Premium на стул Кьявари универсальный
Декор на стул Кьявари 01
Декор на стул Кьявари 02
Декор на стул Кьявари 03 с подушкой
Чехол 01 на стул Кьявари, бирюзовый
Чехол 01 на стул Кьявари, желтый
Чехол 01 на стул Кьявари, зеленый
Стул с перфорацией S-образный черный
Секция перфорированная 2х местная, сварная
Секция перфорированная 3х местная, сварная
Стул Huan II, зеленый
Диван Уолси бежевый
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Дополнительное спальное место Extra-bed
Раскладушка RXB-01
Ретро гирлянда Сириус 10 ламп с теплым белым светом
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