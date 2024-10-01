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Тумба "Густав" white - фото 1Тумба "Густав" white - фото 2

Тумба "Густав" white

Артикул: CH-048-898
37 оценок
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Характеристики товара

Описание

Комод "Густав" с четырьмя ящиками прекрасно подойдет для спальни практически любого размера и даст Вам пространство для размещения одежды и других предметов, которые необходимы для вашего дома. Он сделан из дерева, окрашен в белый цвет и стилизован латунными вытяжными кольцами. Хорошо продуманные, круглые и прямые линии, этого предмета в сочетание с стилем семейного антиквариата делают дизайн этой тумбы универсальным и неподвластным времени.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота900 мм
  • МатериалМДФ, дерево
  • Цветбелый

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