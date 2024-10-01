Характеристики товара
Описание
Комод "Густав" с четырьмя ящиками прекрасно подойдет для спальни практически любого размера и даст Вам пространство для размещения одежды и других предметов, которые необходимы для вашего дома. Он сделан из дерева, окрашен в белый цвет и стилизован латунными вытяжными кольцами. Хорошо продуманные, круглые и прямые линии, этого предмета в сочетание с стилем семейного антиквариата делают дизайн этой тумбы универсальным и неподвластным времени.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1100 мм
- Глубина500 мм
- Высота900 мм
- МатериалМДФ, дерево
- Цветбелый