Характеристики товара
Описание
Тумба для обуви состоит из двух отделений за распашными дверцами.
Основные характеристики
- Высота420 мм
- Ширина910 мм
- Глубина420 мм
- МатериалЛДСП
- Цветбелый
Тумба для обуви состоит из двух отделений за распашными дверцами.
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Парта регулируемая К1
Парта регулируемая с углом наклона столешницы К1
Парта регулируемая с полочкой К1
Парта с углом наклона столешницы и полочкой К1
Парта с углом наклона и перфорированным экраном К1
Парта с перфорированным экраном К1
Парта с полочкой и перфорированным экраном К1
Парта с полочкой, углом наклона и экраном К1
Парта регулируемая К2
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