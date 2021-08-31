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Комод Джульетта узкий, 5 ящиков

Артикул: CH-078-164
7 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина490 мм
  • Глубина405 мм
  • Высота925 мм
  • Вес33 кг
  • МатериалМДФ, шпон

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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Товар в корзине

Комод Джульетта узкий, 5 ящиков
Комод Джульетта узкий, 5 ящиков
13 090
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