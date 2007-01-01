Характеристики товара
Описание
Навесная тумба призвана расширить функциональность парты, стол всегда будет свободен от лишних предметов. Возможно навешивание как с правой так и с левой стороны парты.
Выдвижной пенал со специальными отделениями для канцелярских мелочей, помогает содержать рабочее место в порядке. Отсутствует пластиковая ручка на фасаде, а выдвижной ящик со скрытыми направляющими открывается с помощью функции «Push to open». Тумба компактна и удобна.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина585 мм
- Глубина435 мм
- Высота285 мм
- Материалпластик, ЛДСП
- Цветбелый, серый
Параметры упаковки
- Вес упаковки12.95 кг
- Объём упаковки0.04 м3
- Изделия стопируютсяНет