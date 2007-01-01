Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток, произведённого компанией ChiedoCover
Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток
6 оценок
4 890
Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток - фото 1Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток - фото 2Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток - фото 3
Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток

Артикул: CH-083-634
6 оценок
Основные характеристики
  • Ширина585 мм
  • Глубина435 мм
  • Высота285 мм
  • Материалпластик, ЛДСП
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Навесная тумба призвана расширить функциональность парты, стол всегда будет свободен от лишних предметов. Возможно навешивание как с правой так и с левой стороны парты.

Выдвижной пенал со специальными отделениями для канцелярских мелочей, помогает содержать рабочее место в порядке. Отсутствует пластиковая ручка на фасаде, а выдвижной ящик со скрытыми направляющими открывается с помощью функции «Push to open». Тумба компактна и удобна.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина585 мм
  • Глубина435 мм
  • Высота285 мм
  • Материалпластик, ЛДСП
  • Цветбелый, серый

Параметры упаковки

  • Вес упаковки12.95 кг
  • Объём упаковки0.04 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток
Тумба навесная для парты Null, ящик + лоток
4 890
