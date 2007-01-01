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Настоящее фото товара Вешалка Р2, произведённого компанией ChiedoCover
Вешалка Р2
9 оценок
8 190
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Вешалка Р2

Артикул: CH-071-129
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина1100 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1900 мм
  • Вес15,53 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Фотография товара Вешалка напольная Офис 1-1 белый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1100 мм
  • Глубина500 мм
  • Высота1900 мм
  • Вес15,53 кг

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Скачать 3D-модельХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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