Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина215 мм
- Ширина200 мм
- Высота25 мм
- Вес1,444 кг
- Материалдуб
- Цветкоричневый
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Доска для подачи прямоугольная с ручкой дуб
Доска для подачи с изогнутой ручкой дуб
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, светлое дерево