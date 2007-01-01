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Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб - фото 1

Доска для подачи «Топор» с ручкой, дуб

Артикул: CH-062-206
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина215 мм
  • Ширина200 мм
  • Высота25 мм
  • Вес1,444 кг
  • Материалдуб
  • Цветкоричневый

Отзывы

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