Характеристики товара
Описание
Складной стол-чемодан.
Цвет: гранит.
Вес столешницы: 5 кг.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина1830 мм
- Глубина760 мм
- Высота740 мм
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольяметалл
- Модификации столаРаскладной
- Цветбелый
- ФормаПрямоугольная
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки930 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки770 мм
- Объём упаковки0.06 м3