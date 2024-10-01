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Стол Кейт 180 складной, чемодан, гранит, пластиковый

Артикул: CH-060-522
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

Складной стол-чемодан.

Цвет: гранит.

Вес столешницы: 5 кг.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1830 мм
  • Глубина760 мм
  • Высота740 мм
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольяметалл
  • Модификации столаРаскладной
  • Цветбелый
  • ФормаПрямоугольная

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки770 мм
  • Объём упаковки0.06 м3

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