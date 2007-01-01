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Реальное изображение товара 1 Стол Лидер 1, 1500x900, черный производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стол Лидер 1, 1500x900, черный производства ChiedoCover

Стол Лидер 1, 1500x900, черный

Артикул: CH-064-008
6 оценок
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1300*800*16 мм, белый, кромка ПВХ, каркас серебро от компании ChiedoCover.
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Фотография товара Стол Лидер 1, 1200x800, черный от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Стол Лидер – это идеальное решение для мероприятий любого формата! Они сочетают в себе стильный дизайн, надежность и практичность, что делает их незаменимыми для банкетов, свадеб, фуршетов, кейтеринга, корпоративов, конференций и выставок. Благодаря прочным материалам и устойчивой конструкции, столы выдерживают интенсивное использование, сохраняя безупречный внешний вид.

Прямоугольная форма столешницы позволяет удобно размещать гостей и эффективно использовать пространство. Такие столы легко комбинируются в длинные линии, что особенно удобно для фуршетов и банкетов.

Модели оснащены удобным механизмом складывания и имеют легкий вес, что упрощает их хранение. Компактные размеры в сложенном виде позволяют сэкономить место и снизить затраты на транспортировку.

Вы сможете подобрать идеальный стол, выбрав размер столешницы, цвет каркаса и покрытия, чтобы он гармонично вписался в интерьер вашего мероприятия. Простота сборки и долговечность делают эти столы лучшим выбором для профессионалов в сфере кейтеринга.

Доп. опция - регуляторы ножек по высоте

Стоимость указана за стол с черным цветом каркаса. За другой цвет +100 руб.

Высота стола может варьироваться +-10 мм от размера, указанного на сайте

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1500 мм
  • Глубина900 мм
  • Высота750 мм
  • Толщина столешницы16, 25, 32 мм
  • Вид кромкиТ-образная
  • Материал столешницыЛДСП
  • Материал подстольясталь
  • Модификации столаСкладной, Скругленные углы
  • Цвет подстольяЧерный
  • Цветчерный
  • Страна изготовленияРоссия
  • ФормаПрямоугольная

Варианты размеров

Длинамм Ширинамм Высотамм Столешницамм Вескг Оптовая цена
900 600 750 16 16.6 3690
1200 600 750 16 19.5 3790
1200 800 750 16 23.3 4090
1500 800 750 16 27.2 4390
1500 900 750 16 29.6 4490
900 600 760 26 22.0 4990
1200 600 760 26 26.7 5490
1200 800 760 26 33.0 4290
1500 800 760 26 39.2 6690
1500 900 760 26 43.1 6890
900 600 766 32 25.3 5190
1200 600 766 32 31.0 5790
1200 800 766 32 38.7 6690
1500 800 766 32 46.4 7590
1500 900 766 32 51.2 7890

Отзывы

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Варианты каркаса

Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете ЗолотоЗолото
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете ШампаньШампань
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете БронзаБронза
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете ТитанТитан
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете СереброСеребро
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S

Варианты столешницы

Стол Лидер 1, 1500x900, черный - столешница в цвете БелыйБелый
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - столешница в цвете СерыйСерый
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - столешница в цвете БукБук
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - столешница в цвете ОрехОрех
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - столешница в цвете ВенгеВенге
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - столешница в цвете Дуб сономаДуб сонома
Стол Лидер 1, 1500x900, черный - столешница в цвете Ясень шимоЯсень шимо
Сделаем стол на заказ

Изготовим столы под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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Стол Лидер 1, 1500x900, черный
Стол Лидер 1, 1500x900, черный
от 4 490
В корзине

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