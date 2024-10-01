Характеристики товара
Описание
Откройте для себя идеальное сочетание стиля и функциональности с зеркалом с подсветкой. Это не просто зеркало, а ваш лучший помощник в создании безупречного образа. С его помощью утренний или вечерний уход за собой превратится в настоящее удовольствие.
Имея форму круглую и элегантный цвет черный, оно станет идеальным дополнением к интерьеру любой комнаты, будь то ванная комната или спальня. Размер 60х60 см идеально подходит для тех, кто ценит гармонию пространства и функциональность. Это зеркало украсит ваш дом и станет незаменимым помощником в создании идеального образа. Благодаря встроенной подсветке, которая обеспечивает равномерное освещение без теней, вы всегда будете выглядеть на 100%.
Она также создает уютную атмосферу, подчеркивая стиль и изысканность интерьера. Применение этого зеркала с подсветкой не ограничивается только домашним использованием. Оно может стать частью интерьера салонов красоты, гардеробных комнат или ванных комнат в гостиницах, добавляя изысканность и функциональность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Диаметр800 мм
- Вес8.53 кг
- Материалалюминий, стекло
- Цветчерный