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Зеркало Fixsen LED FX-2100B с подсветкой прямоугольное, 1000х800, черное - фото 1Зеркало Fixsen LED FX-2100B с подсветкой прямоугольное, 1000х800, черное - фото 2Зеркало Fixsen LED FX-2100B с подсветкой прямоугольное, 1000х800, черное - фото 3

Зеркало Fixsen LED FX-2100B с подсветкой прямоугольное, 1000х800, черное

Артикул: CH-067-614
11 оценок
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Фотография товара Зеркало Fixsen LED FX-2080B с подсветкой прямоугольное, 800*600, черное от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию зеркало с подсветкой. Этот предмет дизайна обладает формой прямоугольной, что делает его не только практичным предметом в повседневном использовании, но и значительно расширяет его функционал в качестве элемента интерьера. Уникальное сочетание эстетики и инновационных технологий делает это зеркало идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль.

Зеркало с подсветкой из коллекции LED идеально подходит для использования в ванных комнатах, прихожих или спальнях, добавляя пространству света и визуального простора. Подсветка не только облегчает выполнение ежедневных ритуалов, таких как макияж или бритье, но и создает особую атмосферу, делая ваш дом уютнее. Это зеркало станет неотъемлемой частью вашего дома, благодаря своим функциональным характеристикам и изысканному дизайну.

Оно особенно подойдет тем, кто следит за современными тенденциями в области дизайна интерьера и технологий. Использование зеркала с подсветкой из нашей коллекции LED позволит вам наслаждаться качественным освещением и в то же время добавит вашему пространству стиль и изысканность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина1000 мм
  • Ширина800 мм
  • Вес12.36 кг
  • Материалалюминий, стекло
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Зеркало Fixsen LED FX-2100B с подсветкой прямоугольное, 1000х800, черное
Зеркало Fixsen LED FX-2100B с подсветкой прямоугольное, 1000х800, черное
от 18 790
В корзине

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