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Зеркало Fixsen LED FX-3100B с подсветкой, 50х100, овальное, черное - фото 1Зеркало Fixsen LED FX-3100B с подсветкой, 50х100, овальное, черное - фото 2Зеркало Fixsen LED FX-3100B с подсветкой, 50х100, овальное, черное - фото 3Зеркало Fixsen LED FX-3100B с подсветкой, 50х100, овальное, черное - фото 4

Зеркало Fixsen LED FX-3100B с подсветкой, 50х100, овальное, черное

Артикул: CH-067-620
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Осветите свой дом современным стилем с зеркалом с подсветкой. Это изящное овальное зеркало не только украсит вашу комнату, но и добавит функциональности благодаря интегрированной LED подсветке.

Идеальный выбор для тех, кто стремится к сочетанию элегантности и практичности в каждой детали своего интерьера. Наше зеркало с подсветкой прекрасно подойдет для ванных комнат, спален или гардеробных, создавая дополнительное освещение и визуально расширяя пространство. Его овальная форма придает мягкость и изысканность линиям любого помещения, а современные технологии LED обеспечивают равномерное и комфортное освещение, идеально подходящее для выполнения ежедневных косметических процедур.

Это зеркало из нашей коллекции LED не просто практичный предмет повседневного использования, но и значительный элемент декора, который привнесет в ваш дом ощущение роскоши и утонченности. Оно идеально подходит для тех, кто ценит современный дизайн и хочет сделать свой дом ярче и привлекательнее. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина500 мм
  • Высота1000 мм
  • Вес7.66 кг
  • Материалалюминий
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Зеркало Fixsen LED FX-3100B с подсветкой, 50х100, овальное, черное
Зеркало Fixsen LED FX-3100B с подсветкой, 50х100, овальное, черное
от 13 390
В корзине

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