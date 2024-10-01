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Зеркало Fixsen led с подсветкой, прямоугольное, 1000 х 800, графит - фото 1Зеркало Fixsen led с подсветкой, прямоугольное, 1000 х 800, графит - фото 2Зеркало Fixsen led с подсветкой, прямоугольное, 1000 х 800, графит - фото 3

Зеркало Fixsen led с подсветкой, прямоугольное, 1000 х 800, графит

Артикул: CH-068-160
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Представляем вашему вниманию зеркало с подсветкой из нашей эксклюзивной коллекции LED. Этот предмет дизайна обладает формой прямоугольной, что делает его не только практичным предметом в повседневном использовании, но и значительно расширяет его функционал в качестве элемента интерьера.

Уникальное сочетание эстетики и инновационных технологий делает это зеркало идеальным выбором для тех, кто ценит качество и стиль. Зеркало с подсветкой из коллекции LED идеально подходит для использования в ванных комнатах, прихожих или спальнях, добавляя пространству света и визуального простора. Подсветка не только облегчает выполнение ежедневных ритуалов, таких как макияж или бритье, но и создает особую атмосферу, делая ваш дом уютнее.

Это зеркало станет неотъемлемой частью вашего дома, благодаря своим функциональным характеристикам и изысканному дизайну. Оно особенно подойдет тем, кто следит за современными тенденциями в области дизайна интерьера и технологий. Использование зеркала с подсветкой из нашей коллекции LED позволит вам наслаждаться качественным освещением и в то же время добавит вашему пространству стиль и изысканность. На зеркале размещается сенсорная кнопка включения, что позволит легко и своевременно регулировать освещение.

ВАЖНО: Подсветка включается касанием пальцев светящейся области сенсорного выключателя. Сенсорный выключатель имеет функцию плавного диммирования. Питание 220В.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина1000 мм
  • Глубина7 мм
  • Высота800 мм
  • Вес12,36 кг
  • Материалалюминий, стекло
  • Цветчерный

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Товар в корзине

Зеркало Fixsen led с подсветкой, прямоугольное, 1000 х 800, графит
Зеркало Fixsen led с подсветкой, прямоугольное, 1000 х 800, графит
от 20 490
В корзине

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