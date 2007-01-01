Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас
11 оценок
5 090
Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас - фото 1Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас - фото 2Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас - фото 3Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас - фото 4Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас - фото 5

Журнальный столик Френсис Белый мрамор, стекло/золотой каркас

Артикул: CH-080-133
11 оценок
Основные характеристики
  • Высота550 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Журнальный столик Френсис белый мрамор, стекло/ черный

Описание модели:

  • столешница – стекло + ЛДСП;
  • основание стола - металл, цвет – золотой.
  • Упакован в 1 коробку.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Высота550 мм
  • Диаметр500 мм
  • Материал столешницыстекло
  • Материал подстольяметалл
  • Цветбелый, золотой
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Вес упаковки10 кг
  • Объём упаковки0.20 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

5 090
