Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Френсис белый мрамор, стекло/ черный
Описание модели:
- столешница – стекло + ЛДСП;
- основание стола - металл, цвет – золотой.
- Упакован в 1 коробку.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота550 мм
- Диаметр500 мм
- Материал столешницыстекло
- Материал подстольяметалл
- Цветбелый, золотой
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Вес упаковки10 кг
- Объём упаковки0.20 м3
- Изделия стопируютсяНет