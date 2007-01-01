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Стол пластиковый круглый, серый - фото 1

Стол пластиковый круглый, серый

Артикул: CH-076-029
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Габариты изделия (ШхДхВ) : 90х90х74 Цвет поверхности : серый Материал поверхности : пластик Допустимая нагрузка : 80 Страна производства : РОССИЯ

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота740 мм
  • Диаметр900 мм
  • Материал подстольяпластик
  • Цветсерый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

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