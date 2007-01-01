Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина1500 мм
- Ширина152 мм
- Глубина152 мм
- Высота72 мм
- Диаметр1500 мм
- Диаметр столешницы1500 мм
- Вес20.5 кг
- Максимальная нагрузка300 кг
- Материал столешницыпластик
- Материал подстольясталь
- Цветбелый
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки780 мм
- Высота упаковки90 мм
- Глубина упаковки1530 мм
- Вес упаковки22.50 кг
- Объём упаковки0.11 м3
- Габариты упаковки для логистики780
- Изделия стопируютсяНет