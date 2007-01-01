Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74, произведённого компанией ChiedoCover
Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74
26 оценок
15 4904
15 990 ₽
Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 1Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 2Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 3Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 4Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 5Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 6Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 7Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74 - фото 8
Распродажа

Стол-чемодан Кейт складной круглый 150/74

Артикул: CH-008-615
26 оценок
Основные характеристики
  • Длина1500 мм
  • Ширина152 мм
  • Глубина152 мм
  • Высота72 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина1500 мм
  • Ширина152 мм
  • Глубина152 мм
  • Высота72 мм
  • Диаметр1500 мм
  • Диаметр столешницы1500 мм
  • Вес20.5 кг
  • Максимальная нагрузка300 кг
  • Материал столешницыпластик
  • Материал подстольясталь
  • Цветбелый
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки780 мм
  • Высота упаковки90 мм
  • Глубина упаковки1530 мм
  • Вес упаковки22.50 кг
  • Объём упаковки0.11 м3
  • Габариты упаковки для логистики780
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

