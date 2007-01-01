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Настоящее фото товара Звонок на ресепшен на деревянной подставке, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
Звонок на ресепшен на деревянной подставке, хромированный
13 оценок
3 49026
4 700 ₽
Товар в корзине. Перейти
Звонок на ресепшен на деревянной подставке, хромированный - фото 1
Распродажа

Звонок на ресепшен на деревянной подставке, хромированный

Артикул: CH-059-815
13 оценок
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

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Отзывы

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