Настоящее фото товара Стул кресло кассира Defense, черный, произведённого компанией ChiedoCover
Стул кресло кассира Defense, черный
10 оценок
5 690
Стул кресло кассира Defense, черный - фото 1Стул кресло кассира Defense, черный - фото 2Стул кресло кассира Defense, черный - фото 3
Стул кресло кассира Defense, черный

Артикул: CH-083-646
10 оценок
Основные характеристики
  • Ширина420 мм
  • Высота540/730 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
Все характеристики
Характеристики товара

Описание

Кресло - лучшее предложение для кассиров и работников ресепшен. Металлический каркас и винтовой механизм подъема обеспечивают повышенную прочность, а обивочные материалы - износостойкость. Кольцо для ног обеспечит комфорт в течение всего дня.

Винтовая регулировка высоты сиденья с диапазоном в 190 мм даёт возможность подстроить кресло под любой рост.
Кресла с данным механизмом подъема не имеют люфта даже при подъеме на максимальную высоту, в отличие от аналогов на газ-лифте.
Опорное кольцо для ног помогает оператору занять комфортное положение при работе.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина420 мм
  • Высота540/730 мм
  • Ширина сиденья420 мм
  • Глубина сиденья420 мм
  • Высота до сиденья540/730 мм
  • Максимальная нагрузка150 кг
  • Материалметалл
  • Материал сиденьякожзам
  • Цветчерный
  • Обивкакожзам

Параметры упаковки

  • Вес упаковки8.37 кг
  • Объём упаковки0.15 м3
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Отзывы

