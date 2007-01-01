Характеристики товара
Описание
Кресло - лучшее предложение для кассиров и работников ресепшен. Металлический каркас и винтовой механизм подъема обеспечивают повышенную прочность, а обивочные материалы - износостойкость. Кольцо для ног обеспечит комфорт в течение всего дня.
Винтовая регулировка высоты сиденья с диапазоном в 190 мм даёт возможность подстроить кресло под любой рост.
Кресла с данным механизмом подъема не имеют люфта даже при подъеме на максимальную высоту, в отличие от аналогов на газ-лифте.
Опорное кольцо для ног помогает оператору занять комфортное положение при работе.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина420 мм
- Высота540/730 мм
- Ширина сиденья420 мм
- Глубина сиденья420 мм
- Высота до сиденья540/730 мм
- Максимальная нагрузка150 кг
- Материалметалл
- Материал сиденьякожзам
- Цветчерный
- Обивкакожзам
Параметры упаковки
- Вес упаковки8.37 кг
- Объём упаковки0.15 м3
- Изделия стопируютсяНет