Характеристики товара
Описание
Махровый халат Кимоно, создан из качественного хлопка с двойной крученной петлёй, что обеспечивает максимальную мягкость и комфорт при носке.
Плотность халата составляет 380 гр., что говорит о высоком качестве и долговечности изделия.
Модель унисекс средней длины, делает его идеальным выбором для разнообразных заведений, таких как отели, спа-салоны, фитнес-центры и бань. Его универсальный дизайн позволит каждому клиенту чувствовать себя комфортно и уютно.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Плотность380 г/м²
- Размер48=60
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия