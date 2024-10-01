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Халат махровый Кимоно

Артикул: CH-067-807
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Махровый халат Кимоно, создан из качественного хлопка с двойной крученной петлёй, что обеспечивает максимальную мягкость и комфорт при носке.

Плотность халата составляет 380 гр., что говорит о высоком качестве и долговечности изделия.

Модель унисекс средней длины, делает его идеальным выбором для разнообразных заведений, таких как отели, спа-салоны, фитнес-центры и бань. Его универсальный дизайн позволит каждому клиенту чувствовать себя комфортно и уютно.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Плотность380 г/м²
  • Размер48=60
  • Цветбелый
  • Страна изготовленияРоссия

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