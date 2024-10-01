Характеристики товара
Описание
Махровые халаты "Стандарт" - идеальный выбор для отелей, спа-салонов,фитнес-центров и других заведений, где важно сочетать комфорт с элегантным дизайном.
- Эти халаты изготовлены из 100% хлопка с одинарной петлёй, что обеспечивает мягкость и эластичность материала.
- Их плотность составляет 400 гр., что говорит о долговечности и высоком качестве продукта.
- Халаты имеют традиционный белый цвет, что делает их универсальными и идеальными для различных интерьеров.
- Воротник шалька придаёт халату дополнительную утончённость и комфорт при носке.
- Унисекс-модель подходит как для мужчин, так и для женщин, обеспечивая максимальную универсальность.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Плотность400 г/м²
- Размер58-62
- Цветбелый