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Халат махровый СТАНДАРТ, 48-56

Артикул: CH-067-804
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Махровые халаты "Стандарт" - идеальный выбор для отелей, спа-салонов,фитнес-центров и других заведений, где важно сочетать комфорт с элегантным дизайном.

  • Эти халаты изготовлены из 100% хлопка с одинарной петлёй, что обеспечивает мягкость и эластичность материала.
  • Их плотность составляет 400 гр., что говорит о долговечности и высоком качестве продукта.
  • Халаты имеют традиционный белый цвет, что делает их универсальными и идеальными для различных интерьеров.
  • Воротник шалька придаёт халату дополнительную утончённость и комфорт при носке.
  • Унисекс-модель подходит как для мужчин, так и для женщин, обеспечивая максимальную универсальность.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Плотность400 г/м²
  • Размер48-56
  • Цветбелый

Отзывы

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