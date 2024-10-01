Характеристики товара
Описание
Вафельных халат разработан специально для отелей, спа-салонов, фитнес-центров и других комфортных заведений, где важно чувствовать себя уютно и комфортно.
Вафельная ткань отлично впитывает влагу, а удлиненный дизайн обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений. Воротник планкой делает халат еще более элегантным и актуальным, позволяя создать стильный и уютный образ для Ваших клиентов. Белый цвет халата идеально сочетается с различными интерьерами и стилями, что делает его универсальным решением для Вашего заведения.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Плотность225 г/м²
- Размер48-58
- Цветбелый
- Страна изготовленияРоссия