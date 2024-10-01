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Халат махровый, детский

Артикул: CH-067-815
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Мягкий хлопковый махровый халат обеспечит комфорт и уют любому ребенку.

Халат выполнен из 100% хлопка, он мягкий и приятный на ощупь и не вызывает аллергических реакций.

Кроме того, хлопковая ткань обладает высокой прочностью и износоустойчивостью, что гарантирует долговечность халата.

Махровая ткань быстро впитывает влагу и позволяет коже ребенка дышать.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Плотность360 г/м²
  • Размерна рост 128-146
  • Страна изготовленияРоссия

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