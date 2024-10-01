Характеристики товара
Описание
Мягкий хлопковый махровый халат обеспечит комфорт и уют любому ребенку.
Халат выполнен из 100% хлопка, он мягкий и приятный на ощупь и не вызывает аллергических реакций.
Кроме того, хлопковая ткань обладает высокой прочностью и износоустойчивостью, что гарантирует долговечность халата.
Махровая ткань быстро впитывает влагу и позволяет коже ребенка дышать.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Плотность360 г/м²
- Размерна рост 128-146
- Страна изготовленияРоссия