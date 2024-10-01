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Вафельный халат, цветной

Артикул: CH-067-814
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Вафельная ткань отлично впитывает влагу, а удлиненный дизайн обеспечивает максимальный комфорт и свободу движений. Воротник планкой делает халат еще более элегантным и актуальным, позволяя создать стильный и уютный образ для Ваших клиентов. Широкая палитра цветов, даст возможность подобрать идеальное сочетание с Вашим интерьером и стилем.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Плотность225 г/м²
  • Размер48-58
  • Страна изготовленияРоссия

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