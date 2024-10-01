Ложка для коктейлей, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Фрида», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Ложка для коктейлей, «Лаццо», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный
Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая
Ложка для коктейлей, «Багет», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка для мороженого, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 18,6 см, хромированная
Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм
Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая