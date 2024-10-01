Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 688.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 2 688.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор
Пепельница «Кларет», фарфор, белый, бордовый
Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный
Тарелка глубокая «Пати»
Олд фэшн «Вине», 200мл, стекло, прозрачный
Доска для пиццы бук, деревянная
Ложка чайная, «Дистрест», сталь нержавеющая, 14 см, черный, металлический
Емкость фуршетная, с крышкой, 12 шт, стекло, 160 мл, 8 см
Емкость для пакетиков сахара «Монако Вайт», фарфор
Ведро для картофеля фри «Ведро», сплав цинковая, 0,6 л, желтый
Ложка для коктейлей, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Лаццо», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный
Ложка для коктейлей, «Багет», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 18,6 см, хромированная
Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм
Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с ручками, фарфор
Пепельница «Кларет», фарфор, белый, бордовый
Олд фэшн «Балтик», 310мл, стекло, прозрачный
Тарелка глубокая «Пати»