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Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая - фото 1

Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-379
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 2 688.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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