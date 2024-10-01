Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 376.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина186 мм
- Материалхромированная сталь
- Цветхромированный
В упаковке 12 шт.
Стоимость упаковки 8 376.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Вилка для рыбы «Багет винтаж» сталь нержавеющая
Доска для подачи, дуб
Ложка столовая «Саппоро бэйсик»
Салатник квадратный стекло, прозрачный, зеленый
Бокал для вина «Миксолоджи»
Блюдо для запекания «Пастораль»
Ложка чайная, «Концепт №7», сталь нержавеющая, 17 см, золотой, металлический
Тарелка «Пунто Бьянка»
Менажница квадратные 4 деления «Кунстверк» фарфор
Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный
Ложка для коктейлей, «Фрида», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая
Ложка для коктейлей, «Лаццо», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая
Ложка для коктейлей, «Багет», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая
Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм
Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая