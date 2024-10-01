Товар в корзине. Перейти
Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая - фото 1

Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

Артикул: CH-061-839
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Концепт №5», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №5», сталь нержавеющая, 14 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 5 424.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина193 мм
  • Ширина4 мм
  • Вес0,35 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый

5
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик

12
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Хайбол «Стиль», 180мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от3073
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Стиль», 180мл, стекло, прозрачный

7
В наличии 2010 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм, произведённого компанией ChiedoCover
от8803
900 ₽Оптовая цена

Тарелка «Ресторан», диаметр 235мм

9
В наличии 1810 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Кувшин «Вальс» стекло 1,34л , произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Кувшин «Вальс» стекло 1,34л

11
В наличии 433 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4106
1 490 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый», ширина 300мм

10
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Новеченто» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Новеченто», произведённого компанией ChiedoCover
от55010
610 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Новеченто»

8
В наличии 144 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 5906
1 690 ₽

Крышка для тарелки из поликарбоната, прозрачный

6
В наличии

Другие товары из раздела ложки для коктейлей

Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Фрида», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Фрида», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

5
В наличии 1805 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Лаццо», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от81010
900 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Лаццо», сталь нержавеющая, 27 мм, металлическая

12
В наличии 180 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный

9
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Багет», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Багет», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

14
В наличии 602 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от54012
610 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Атлантис», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

5
В наличии 156 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

8
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для мороженого, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от9109
990 ₽Оптовая цена

Ложка для мороженого, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

5
В наличии 197 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5805
610 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм

8
В наличии 72 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3404
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая

9
В наличии 67 шт.

Товар в корзине

Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая
от 950
990 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Ложка чайная, «Дистрикт Пинк Голд Мэтт», сталь нержавеющая, 30 мм, золотой, розовый

5
В наличии 168 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от61015
710 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи, пластик

12
В наличии 60 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2005
210 ₽Оптовая цена

Нож для рыбы «Сонет», сталь нержавеющая

13
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 1107
1 190 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь бирюза», ширина 320мм

8
В наличии 1 шт.