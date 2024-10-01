Товар в корзине. Перейти
Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм - фото 1

Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм

Артикул: CH-061-843
8 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №6», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая от компании ChiedoCover.
Следующий Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая
Фотография товара Ложка чайная, «Концепт №4», сталь нержавеющая, 17 см, металлическая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Стоимость упаковки 6 540.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина190 мм
  • Ширина27 мм
  • Вес0,44 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0.3л

12
В наличии 2234 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт» , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0309
5 490 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Базальт»

8
В наличии 77 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый, произведённого компанией ChiedoCover
от19010
210 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Зальцбург», 300мл, стекло, розовый

13
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный , произведённого компанией ChiedoCover
от1 81010
2 000 ₽Оптовая цена

Крышка для блюда для десертов и закусок, стекло, прозрачный

15
В наличии 40 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ательер», 0,3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0108
1 090 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Ательер», 0,3л

6
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для овощей дуб, коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от7 0709
7 690 ₽Оптовая цена

Ящик для овощей дуб, коричневый

15
В наличии 6 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка столовая «Водопад Сардиния» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Водопад Сардиния», произведённого компанией ChiedoCover
от7002
710 ₽Оптовая цена

Ложка столовая «Водопад Сардиния»

5
В наличии 74 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник стекло 0,55 л, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник стекло 0,55 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от12043
210 ₽Оптовая цена

Салатник стекло 0,55 л, прозрачный

11
В наличии 145 шт.

Другие товары из раздела ложки для коктейлей

Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Аляска», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

7
В наличии 30 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Фрида», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от18015
210 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Фрида», сталь нержавеющая, 1 см, металлическая

5
В наличии 1805 шт.
Распродажа
Фотография товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный, произведённого компанией ChiedoCover
от8407
900 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Сан Ремо», хромоникелевая сталь, 19,5 см, хромированный

9
В наличии 70 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от24023
310 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Стреза», сталь нержавеющая

9
В наличии 504 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Багет», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от45012
510 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Багет», сталь нержавеющая, 2 мм, металлическая

14
В наличии 602 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Тапас», сталь нержавеющая, 10 мм, металлическая

8
В наличии 120 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от51017
610 ₽Оптовая цена

Ложка для мороженого, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 11 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 18,6 см, хромированная, произведённого компанией ChiedoCover
от7409
810 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Монтевидео», хромоникелевая сталь, 18,6 см, хромированная

10
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от9505
990 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «Ансер», сталь нержавеющая, 4 мм, металлическая

12
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 3404
1 390 ₽Оптовая цена

Ложка для коктейлей, «X-15», сталь нержавеющая, 23 мм, металлическая

9
В наличии 67 шт.

Товар в корзине

Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм
Ложка для коктейлей, «Библос», сталь нержавеющая, 27 мм
от 580
610 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от4904
510 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Сублим», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от49017
590 ₽Оптовая цена

Салатник «Пунто Бьянка» фарфоровая 250 мл, белый, черный

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для пива «Паб», 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Бокал для пива «Паб», 0.3л

12
В наличии 2234 шт.
Распродажа
Фотография товара Блюдо для подачи «Базальт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для подачи «Базальт» , произведённого компанией ChiedoCover
от5 0309
5 490 ₽Оптовая цена

Блюдо для подачи «Базальт»

8
В наличии 77 шт.