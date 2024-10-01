Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл
Ложка кухонная, сталь нержавеющая
Ложка сервировочная, сталь нержавеющая
Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 70мл
Ложка для соуса «Проотель», сталь нержавеющая, 60мл
Ложка для соуса, «Проотель», сталь нержавеющая, 105 мм, металлическая
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, металлическая, 55 см
Половник, сталь нержавеющая, 250 мл
Половник, «М12», сталь нержавеющая, 50 мл, металлическая
Половник, красная ручка, «Проотель», сталь, пластик, 60 мл, металлический, красный
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, 2 л, металлическая
Половник, «Проотель», сталь нержавеющая, 0,75 л, металлическая
Половник для соуса, сталь нержавеющая, 70 мл, 380 мм, металлическая
Половник, сталь нержавеющая, 0,5 л, 31 см, металлическая
Половник, зеленая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, 115 мл, 340 мм, металлический, зеленый
Ложка для соуса, сталь нержавеющая, 100 мл, 11 см, металлическая
Половник, сталь нержавеющая, 200 мл, 37 см, металлическая