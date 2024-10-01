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Половник, зеленая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, 115 мл, 340 мм, металлический, зеленый - фото 1

Половник, зеленая ручка, «Проотель», сталь нержавеющая, 115 мл, 340 мм, металлический, зеленый

Артикул: CH-059-428
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина340 мм
  • Высота85 мм
  • Вес0,100 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветзеленый, серебряный

Отзывы

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