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Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл - фото 1

Ложка мерная, сталь нержавеющая, 20мл

Артикул: CH-057-777
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина190 мм
  • Высота10 мм
  • Диаметр45 мм
  • Вес0.030 кг
  • Объем0.020 л

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