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Ложка для соуса, «Проотель», сталь нержавеющая, 105 мм, металлическая - фото 1

Ложка для соуса, «Проотель», сталь нержавеющая, 105 мм, металлическая

Артикул: CH-059-401
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина440 мм
  • Ширина105 мм
  • Диаметр105 мм
  • Вес0,260 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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