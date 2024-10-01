Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина360 мм
- Ширина70 мм
- Вес0.15 кг
- Объем0.06 л
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Крышка, стекло, пластик, 30 см, прозрачный, черный
Чашка бульонная, фарфор
Стакан смесительный стекло, 0.5 л, прозрачный
Нож-нуазетка «Шар» сталь, полипропилен, диаметр 15мм
Доска разделочная для хлеба, дерево, коричневое
Нож столовый
Нож столовый «Профиль»
Гастроемкость 1/2, сталь нержавеющая 11,3л
Половник, сталь нержавеющая, 150мл
Нож для чистки овощей сталь
Ложка кухонная «Бэйсик», полиамид, 18мл
Ложка с перфорацией, дерево
Ложка, деревянная
Вилка кухонная «Классика» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка кухонная «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Вилка кухонная «Ривьера» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка для мяса «Универсал» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, металлический, черный
Вилка сервировочная сталь нержавеющая, металлический
Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический
Ложка десертная «Профиль», сталь нержавеющая