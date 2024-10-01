Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая
Сквизер для цитрусовых, сталь
Сквизер для лайма «Платинум» сталь, металлический
Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая, металлический
Сквизер для цитрусовых, сталь нержавеющая, 350мл
Сквизер для цитрусовых пластик, желтый
Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый
Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, металлический
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, черный
Сквизер для апельсина, алюминиевый, оранжевый
Сквизер для цитрусовых, стальной
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик