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Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый - фото 1

Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый

Артикул: CH-058-079
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина200 мм
  • Высота35 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,166 кг
  • Материалалюминий
  • Цветзеленый

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