Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина260 мм
- Ширина120 мм
- Высота80 мм
- Вес0,38 кг
- Материалалюминий, пластик
- Цветжелтый, серебряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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