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Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик

Артикул: CH-058-096
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина260 мм
  • Ширина120 мм
  • Высота80 мм
  • Вес0,38 кг
  • Материалалюминий, пластик
  • Цветжелтый, серебряный

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