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Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая - фото 1

Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая

Артикул: CH-058-072
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина80 мм
  • Ширина75 мм
  • Вес0,04 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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