Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина210 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,405 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Гастроемкость 1/1, сталь нержавеющая 26,5л
Нож столовый «Линеа»
Ложка столовая «Пэлас Мартеллато Трэжер Хани»
Поднос «Проотель», круглый, пластиковый
Щипцы для льда «Молле Изи Лайн» сталь нержавеющая, металлический
Лопатка «Проотель» для гриля с перфорацией, сталь нержавеющая
Блюдо для суши, сосна
Стакан смесительный «Мерис», хрусталь, прозрачный
Нож для рыбы «М18», сталь нержавеющая
Лопатка «Проотель», сталь нержавеющая
Сквизер для цитрусовых, сталь
Сквизер для цитрусовых, сталь нержавеющая, 350мл
Сквизер для цитрусовых пластик, желтый
Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый
Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, металлический
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, черный
Сквизер для апельсина, алюминиевый, оранжевый
Сквизер для цитрусовых, стальной
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик