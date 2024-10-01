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Сквизер для лайма «Платинум» сталь, металлический - фото 1Сквизер для лайма «Платинум» сталь, металлический - фото 2Сквизер для лайма «Платинум» сталь, металлический - фото 3

Сквизер для лайма «Платинум» сталь, металлический

Артикул: CH-058-073
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина210 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,405 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

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