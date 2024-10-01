Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина70 мм
- Диаметр80 мм
- Вес0,33 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Нож для стейка, длина 115мм
Подставка для комплимента «Студия Ро», стекло, диаметр 135мм
Пресс для чеснока, алюминий, черный
Нож для чистки овощей и фруктов, сталь, длина 183мм
Нож для рыбы «Библос» сталь нержавеющая
Кастрюля без крышки, сталь, 9,75л
Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 0.6л
Миска, сталь нержавеющая, 100мл
Блюдце «Маренго»
Лопатка кухонная «Проотель», пластиковая, белая
Сквизер для цитрусовых «Проотель», сталь нержавеющая
Сквизер для лайма «Платинум» сталь, металлический
Сквизер для цитрусовых, сталь нержавеющая, 350мл
Сквизер для лимона, алюминиевый, желтый
Сквизер для лайма, алюминиевый, зеленый
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, металлический
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, черный
Сквизер для апельсина, алюминиевый, оранжевый
Сквизер для цитрусовых, стальной
Сквизер для цитрусовых, алюминиевый, пластик