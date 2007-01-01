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Настоящее фото товара Чехол для стола 03, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
Чехол для стола 03, бежевый
45 оценок
1 78051
3 590 ₽
Товар в корзине. Перейти
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Чехол для стола 03, бежевый

Артикул: CH-000-068
45 оценок
Основные характеристики
  • Диаметр1200 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля столов
  • Цветбежевый
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Чехол на стол – практичное решение для профессионального оформления мероприятий в ресторанах, отелях, кафе и кейтеринге. Изготовлен из износостойкой эластичной ткани, которая устойчива к загрязнениям и сохраняет форму даже при интенсивном использовании.

Преимущества:

Прочность и долговечность: ткань устойчива к износу, подходит для многократного использования.

Легкость в уходе: чехол легко стирается, быстро сохнет и не требует глажки.

Универсальность: подходит для столов любой формы, обеспечивает аккуратную драпировку и скрывает ножки стола.

Эстетичный вид: создает элегантный и законченный образ, идеален для банкетов, фуршетов, конференций и повседневного использования.

Широкий выбор размеров и цветов: возможность подобрать чехол под стиль заведения или мероприятия.

Чехол можно сшить на любой стол и в любом цвете.

Уточняйте цену у менеджера.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр1200 мм
  • Материалспандекс, бифлекс
  • Вид чехладля столов
  • Цветбежевый
  • Страна изготовленияРоссия

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Варианты тканиХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

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Надёжная упаковка

Отзывы

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