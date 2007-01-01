Открыт второй шоурум ChiedoCover в Москве

1 июля состоялось открытие второго фирменного мебельного шоурума ChiedoCover в городе Москва.

Все товары можно будет “испытать” - посидеть, потрогать, самостоятельно разложить и собрать, подобрать цвет и принять решение о покупке.

Ждем вас в МЦ "Roomer" на 3 этаже (рядом с салоном "Галерея Света") по адресу: м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 26, ежедневно с 10:00 до 22:00

Также по-прежнему вы можете посетить шоурум в ТЦ Три Кита по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, Луговая улица, 1

Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00

Информация по телефонам: +7-495-215-14-48; +7-903-510-17-35

Настоящее фото товара Стул Хит 20мм - кожзам, произведённого компанией ChiedoCover-3%
1 950 ₽1 990 ₽
Оптовая цена
4.6
Стул Хит 20мм - кожзам
Настоящее фото товара Стул Eames Белый, произведённого компанией ChiedoCover
Хит
2 490 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Eames Белый
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-6%
5 690 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Полукресло Шарри, произведённого компанией ChiedoCover
12 190 ₽
Оптовая цена
4.3
Полукресло Шарри
Настоящее фото товара Стул Solar, голубой шенилл, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Solar, голубой шенилл

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