1 июля состоялось открытие второго фирменного мебельного шоурума ChiedoCover в городе Москва.
Все товары можно будет “испытать” - посидеть, потрогать, самостоятельно разложить и собрать, подобрать цвет и принять решение о покупке.
Ждем вас в МЦ "Roomer" на 3 этаже (рядом с салоном "Галерея Света") по адресу: м. «Автозаводская», ул. Ленинская Слобода, д. 26, ежедневно с 10:00 до 22:00
Также по-прежнему вы можете посетить шоурум в ТЦ Три Кита по адресу: Московская область, Одинцовский городской округ, рабочий поселок Новоивановское, Луговая улица, 1
Режим работы: ежедневно с 10.00 до 21.00
Информация по телефонам: +7-495-215-14-48; +7-903-510-17-35