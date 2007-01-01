Блог-туры «Путешествуем по России» – инициатива по развитию внутреннего туризма через блогерскую молодежную культуры. Летом 2021 года блогеры с разной аудиторией и тематиками собрались вместе, чтобы показать лучшие туристические места и рассказать о лидирующих предприятиях регионов России.
После Башкортостана и Санкт-Петербурга, 7 популярных блогеров, общее количество подписчиков которых составляет более 5 000 000 человек:
остановились в Кировской области и заглянули к нам в фирменный мебельный шоурум ChiedoCover.