ChiedoCover посетили участники проекта "Блог-тур «Путешествуем по России»"

Блог-туры «Путешествуем по России» – инициатива по развитию внутреннего туризма через блогерскую молодежную культуры. Летом 2021 года блогеры с разной аудиторией и тематиками собрались вместе, чтобы показать лучшие туристические места и рассказать о лидирующих предприятиях регионов России.

После Башкортостана и Санкт-Петербурга, 7 популярных блогеров, общее количество подписчиков которых составляет более 5 000 000 человек:

  • Екатерина Величкина (@velichkina.ekaterina),
  • Анастасия Тукмачева (@TikiTuk),
  • Максим Сергеев (@maxim_sergeev),
  • Яна Крупко (@mama_nydika),
  • Валерия Подковырова (@travel_lerka),
  • Евгения Подольская (@jane_podolskaya),
  • Камила Конакбиева (@kamilakonakbieva)

остановились в Кировской области и заглянули к нам в фирменный мебельный шоурум ChiedoCover.


Настоящее фото товара Стул Ким, произведённого компанией ChiedoCover-4%
6 290 ₽6 550 ₽
Оптовая цена
5
Стул Ким
Настоящее фото товара Стул Kongsberg изумруд, произведённого компанией ChiedoCover-6%
5 690 ₽5 990 ₽
Оптовая цена
4.7
Стул Kongsberg изумруд
Настоящее фото товара Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки, произведённого компанией ChiedoCover-16%
6 790 ₽7 990 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Мила, светло серая экокожа, черные ножки
Настоящее фото товара Стул Вольтер французский Дог, произведённого компанией ChiedoCover
13 490 ₽
Оптовая цена
4.9
Стул Вольтер французский Дог
Настоящее фото товара Стул Solar, желтый, ножки металл, произведённого компанией ChiedoCover
4 790 ₽
Оптовая цена
4.3
Стул Solar, желтый, ножки металл

Другие новости на ChiedoCover

Мебель для кафе и ресторанов
ПредыдущаяМебель для кафе и ресторанов
Открыт второй шоурум ChiedoCover в Москве
СледующаяОткрыт второй шоурум ChiedoCover в Москве
Все новости