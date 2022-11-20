Характеристики товара
Описание
Стол: Лидер 3, D 150см - 1шт
Стул: Хит 25мм - 6шт
Чехол на стул 02: спандекс - 6шт
Скатерть: журавинка, D 300см - 1шт
Салфетка: журавинка, 45х45см - 6шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Стол: Лидер 3, D 150см - 1шт
Стул: Хит 25мм - 6шт
Чехол на стул 02: спандекс - 6шт
Скатерть: журавинка, D 300см - 1шт
Салфетка: журавинка, 45х45см - 6шт
Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки
Столовая группа на 6 персон, синяя
Столовая группа на 2 персоны
Столовая группа
Столовая группа 01
Столовая группа 02
Столовая группа 03
Столовая группа 04
Столовая группа 05
Столовая группа 06
Столовая группа 07
Ткань Amore, велюр
Подстолье Дейл 2
Подстолье Беруин
Ткань Panama Dolce
Столешница слэб №22
Блюдо овальное 370 мм Royal Circle 4, 8
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