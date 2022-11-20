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Столовая группа 30 - фото 1Столовая группа 30 - фото 2Столовая группа 30 - фото 3

Столовая группа 30

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Популярные варианты ткани

Столовая группа 30 - ткань в цвете 2-110510 шампань2-110510 шампань
Столовая группа 30 - ткань в цвете 2-181763 красный2-181763 красный
Столовая группа 30 - ткань в цвете 2-251003 темно-синий2-251003 темно-синий
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1927-010101 белый1927-010101 белый
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1346-010101 белый1346-010101 белый
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1346-110701 слоновая кость1346-110701 слоновая кость
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1346-141119 бежевый1346-141119 бежевый
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1812-161004 бордо1812-161004 бордо
Столовая группа 30 - ткань в цвете 116 Золотой116 Золотой
Столовая группа 30 - ткань в цвете 162 Красный162 Красный
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1625-010101 белый1625-010101 белый
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1625-040403/310503 золото с голубым1625-040403/310503 золото с голубым
Столовая группа 30 - ткань в цвете 277 Светло-бежевый277 Светло-бежевый
Столовая группа 30 - ткань в цвете 002-141119 бежевый 002-141119 бежевый
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1835-0101011835-010101
Столовая группа 30 - ткань в цвете ТБФ-4-2 БелыйТБФ-4-2 Белый
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1000-9051000-905
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1000-5131000-513
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1000-1071000-107
Столовая группа 30 - ткань в цвете 1000-0001000-000
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Характеристики товара

Описание

Стол: Лидер 3, D 150см - 1шт

Стул: Хит 25мм - 6шт

Чехол на стул 02: спандекс - 6шт

Скатерть: журавинка, D 300см - 1шт

Салфетка: журавинка, 45х45см - 6шт

Цена не включает стоимость посуды и предметов сервировки

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