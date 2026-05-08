Характеристики товара
Описание
Стопируется по 9 штук
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Глубина590 мм
- Высота940 мм
- Ширина сиденья370 мм
- Глубина сиденья410 мм
- Высота до сиденья460 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Вес4.5 кг
- Толщина стенки каркаса1.2 мм
- Максимальная нагрузка140 кг
- НаполнительEL
- Материал каркасаалюминий
- Цветсиний, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
- Обивкажаккард
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяДа
Габариты в миллиметрах
- Высота:940
- Ширина:410
- Длина сидения:580
- Высота до сидения:460
- 940
- 410
- 580
- 460