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Настоящее фото товара Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард, произведённого компанией ChiedoCover
Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард
31 оценка
4 69013
5 390 ₽
Товар в корзине. Перейти
Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард - фото 1Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард - фото 2Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард - фото 3Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард - фото 4Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард - фото 5Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард - фото 6Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард - фото 7Стулья на каркасе из алюминия - обзор ChiedoCover - видео 8Видеообзор стула Хит 25мм - алюминиевый каркас - ChiedoCover - видео 9Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 10
Товар в интерьере
Реальное изображение товара 1 Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 2 Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 3 Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 4 Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 5 Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард производства ChiedoCover
Реальное изображение товара 6 Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард производства ChiedoCover
+8Реальное изображение товара 7 Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард производства ChiedoCover
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Товар в реестре Минпромторга РФ

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Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард

Артикул: CH-000-053
31 оценка
Основные характеристики
  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Стопируется по 9 штук

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Глубина590 мм
  • Высота940 мм
  • Ширина сиденья370 мм
  • Глубина сиденья410 мм
  • Высота до сиденья460 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес4.5 кг
  • Толщина стенки каркаса1.2 мм
  • Максимальная нагрузка140 кг
  • НаполнительEL
  • Материал каркасаалюминий
  • Цветсиний, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия
  • Обивкажаккард

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяДа

Габариты в миллиметрах

  • Высота:940
  • Ширина:410
  • Длина сидения:580
  • Высота до сидения:460
Фотография размеры стула Стул Хит 20мм, алюминиевый каркас, серебро, синий жаккард ChiedoCover
  • 940
  • 410
  • 580
  • 460
Варианты обивкиВарианты каркасаХарактеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
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Надёжная упаковка

Отзывы

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Сделаем стулья на заказ

Изготовим стулья под ваши требования, просто отправьте заявку через специальную форму

Индивидуальный заказ

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