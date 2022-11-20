Характеристики товара
Основные характеристики
- Ширина410 мм
- Высота940 мм
- Глубина560 мм
- Высота посадочного места 465 мм
- Профиль каркаса20 мм
- Вес4.5 кг
- Обивкажаккард
- Цветсиний, серебряный
- Страна изготовленияРоссия
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Стул Молот 20мм
Стул Азия 25мм
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