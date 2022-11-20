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Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - фото 1Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - фото 2Стулья на каркасе из алюминия - обзор ChiedoCover - видео 3Видеообзор стула Хит 25мм - алюминиевый каркас - ChiedoCover - видео 4Распаковка стульев на металлокаркасе ChiedoCover - видео 5

Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард

22 оценкиХит продаж
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Характеристики товара

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Основные характеристики

  • Ширина410 мм
  • Высота940 мм
  • Глубина560 мм
  • Высота посадочного места 465 мм
  • Профиль каркаса20 мм
  • Вес4.5 кг
  • Обивкажаккард
  • Цветсиний, серебряный
  • Страна изготовленияРоссия

Варианты каркаса

Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете Антик Бронза 5SАнтик Бронза 5S
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете Антикварная медь 5SNАнтикварная медь 5SN
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете Антик Серебро 4SNАнтик Серебро 4SN
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете Антик Серебро 5SNАнтик Серебро 5SN
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете ЧерныйЧерный
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете БелыйБелый
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете Темный орехТемный орех
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете Красное деревоКрасное дерево
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете КоричневыйКоричневый
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете Коричневый светлыйКоричневый светлый
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете ТитанТитан
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете БронзаБронза
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете ШампаньШампань
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете СереброСеребро
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - каркас в цвете ЗолотоЗолото

Популярные варианты обивки

Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете КраснаяКрасная
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете ЗеленыйЗеленый
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете БежевыйБежевый
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете 221/21 черный221/21 черный
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете BrownBrown
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете 0606
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете 221/08 мальборо221/08 мальборо
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете MONOGRAMME cobalt NMONOGRAMME cobalt N
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете LilacLilac
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете WhiteWhite
Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард - обивка в цвете 100100
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Отзывы о товаре

Видео с производства

  • Отзыв о продукции ChiedoCover от Как мы делаем стулья на металлокаркасеКак мы делаем стулья на металлокаркасе

Стул Хит 20мм, серебро, синий жаккард — выполненные заказы

Фотография товара Стул Хит 20мм, рогожка голубая, каркас серебро от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, рогожка голубая, каркас сереброФотография товара Стулья Хит 20мм, серая рогожка, каркас серебро от компании ChiedoCover.Стулья Хит 20мм, серая рогожка, каркас сереброФотография товара Стул Хит Лайт 20мм, экокожа карамель, каркас золото от компании ChiedoCover.Стул Хит Лайт 20мм, экокожа карамель, каркас золотоФотография товара Стул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркас от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм, экокожа Marvel Denim, белый каркасФотография товара Стул Хит 20мм - серебро, рогожка фиолетовая от компании ChiedoCover.Стул Хит 20мм - серебро, рогожка фиолетовая
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