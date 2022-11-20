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          Фотография Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки от производителя ChiedoCover, картинка продукции, реальное фото товара
          -31%

          Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

          4.6
          Оптовая цена
          от 5 590 ₽7 990 ₽
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          Стул Мила, желтый вельвет, черные ножки

          4.6
          5590 ₽7990 ₽
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          Характеристики товара

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          Основные характеристики

          • Глубина635 мм
          • Высота до сиденья460 мм
          • Материал каркасадерево
          • Ширина570 мм
          • Материал сиденьяэкокожа
          • Высота835 мм

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